Nuovo nome per la fascia destra dell’Inter: arriva dalla Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere gli occhi sul profilo di Gabriele Zappa, esterno duttile del Cagliari di Ranieri: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, con la vittoria esterna in casa della Lazio di Maurizio Sarri, ha messo un bel tassello nella corsa scudetto.

I nerazzurri infatti hanno sfruttato al meglio il pareggio della Juventus contro il Genoa e si sono portati a quattro punti di vantaggio sulla Vecchia Signora a tre giornate dalla fine del girone di andata. Tre punti quindi pesantissimi da parte della Beneamata nonostante l’emergenza che sta vivendo sulla fascia destra. Ieri infatti come braccetto è sceso in campo il giovanissimo Bisseck, mentre esterno è tornato Matteo Darmian, ormai vero e proprio jolly della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dumfries è ai box, mentre Juan Cuadrado resterà fuori per diversi mesi vista l’operazione al tendine. In quest’ottica, in vista della finestra di calciomercato invernale, l’Inter cercherà un esterno che possa garantire affidabilità e certezze per la parte finale della stagione. Occhio a un nome nuovo che potrebbe arrivare dal campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Gabriele Zappa, esterno del Cagliari di Claudio Ranieri.

Spunta il nome di Zappa per l’Inter: ecco la situazione

Gabriele Zappa, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, potrebbe essere il nome giusto per un affare low cost a gennaio. Il calciatore del Casteddu, che ormai milita nel club sardo da diverse stagioni, in questa annata si sta confermando come un giocatore di assoluta garanzia nonostante non sia un titolarissimo di Claudio Ranieri. Zappa inoltre, vista la sua crescita nel vivaio della Beneamata, potrebbe essere anche un nome spendibile per le liste Champions, non sempre facilissime da compilare soprattutto in vista degli ottavi che vedranno l’Inter affrontare l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Zappa nella sua carriera ha agito sia come difensore centrale che come laterale di destra inoltre il suo contratto è in scadenza nel 2025, una durata non lunghissima, ed ha un valore in sede di calciomercato non superiore ai 3 milioni di euro.