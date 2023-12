Juve, allenamento al JTC: non c’è Rabiot, tandem Chiesa-Milik. Magnanelli: “Ritmo e qualità!”

La Juventus torna ad allenarsi allo ‘Juventus Training Center’ della Continassa a Torino. Dopo il pareggio esterno a Genova contro il Genoa di venerdì, i bianconeri hanno effettuato la sessione mattutina a porte aperte

La Juventus si fa attendere, l’appuntamento dell’inizio dell’allenamento è fissato alle 11:30, ma la banda di Max Allegri arriva alle 12:05. Motivo? Probabilmente una parziale revisione della gara contro il Genoa, all’interno della struttura della Continassa, o comunque un confronto prima dell’allenamento.

Nella giornata dei sorteggi di Champions League per quanto concerne gli ottavi di finale, la Juventus riapre le porte del proprio centro sportivo ai fortunati member. Giornata soleggiata in quel di Torino, cielo sereno e circa 7°C. Presenti circa 200 tifosi bianconeri sulla tribuna.

All’ingresso in campo della squadra, dalla tribuna si sente: “Grande Gatti!”, da un giovane tifoso bianconero. Grande assente della sessione, Adrien Rabiot. Per il francese, permane il dolore al costato. Il problema dovuto al ‘pestone’, come confermato da Allegri durante la conferenza in quel di Marassi, è stato risolto. In ogni caso, neanche lavoro a parte per il francese, che non si vede in nessuno dei quattro campi. Per lui lavoro in palestra. A differenza di Filip Kostic, che lavora a parte in un secondo campo per una botta presa a bordo campo nella partita contro il Genoa, ma niente di grave filtra dalla Società. Assenti inoltre Huijsen che sta lavorando con la Next Gen. Yildiz e Nonge, invece, sono presenti all’allenamento della Prima squadra. Aggregati Perotti e Valdesi dalla NextGen.

“Tre tocchi, qualità e ritmo”, così Francesco Magnanelli, mentre Max Allegri è a bordo campo a colloquio con Maurizio Scanavino. E poi incita Chiesa, in un contrasto: “Dai Fede, reazione, andiamo!”. Allenamento a buon ritmo per la Juve, con esercizi focalizzati sul possesso palla. Le due coppie d’attacco, da un lato Chiesa e Milik, dall’altra Yildiz e Vlahovic. Esercizio anche per i portieri, con la finalità di trovare l’imbucata giusta, saltando la linea difensiva per trovare la verticalizzazione. Si senta anche un “Grande Nico!”, con successivi applausi, per Fagioli. Il giocatore sta scontando la squalifica per il caso scommesse. Presenti anche Giuntoli e Manna, che seguono la partitella. Si rivede anche De Sciglio, alle prese con un lavoro personalizzato in vista del rientro dopo il lungo infortunio.