Inzaghi prepara la sfida con l’Atletico: “Vogliamo regalare una gioia ai tifosi”

L’Inter ha scoperto il proprio avversario agli ottavi di Champions League con Inzaghi che ha voluto presentare la doppia sfida con l’Atletico

Il sorteggio di Champions League ha stabilito le avversarie delle italiane per gli ottavi di finale. L’Inter, arrivata seconda nel girone dietro alla sorpresa Real Sociedad, affronterà l’Atletico Madrid con l’andata a San Siro e il ritorno in Spagna. Non sarà un match semplice visto la forza degli avversari e le difficoltà che i nerazzurri avranno nel fare risultato in casa di Griezmann e compagni.

Un doppio confronto tra due grandi tecnici, Inzaghi da una parte e Simeone dall’altra. L’allenatore dell’Inter ha voluto commentare questo sorteggio: “Sarà un grande ottavo, con due squadre di alto livello in stadi bellissimi”. Il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: “Continuiamo ad affrontare gare importanti in Europa con continuità. L’Atletico, avendo fatto due finali in dieci anni, ha grande tradizione in questa competizione ma noi vogliamo regalare un’altra gioia ai tifosi”.

Inzaghi sul sorteggio di Champions League: “Saranno due battaglie”

Non sarà solamente Lautaro contro Griezmann ma anche Inzaghi di fronte a Simeone. Due tecnici diversi entrati nel cuore delle proprie tifoserie grazie ai risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni. Su questo faccia a faccia ha voluto dire la sua l’allenatore dei nerazzurri: “Diego Simeone è un grande tecnico con il quale ho un grande rapporto e con lui ho vinto uno scudetto con la Lazio”.

Inzaghi ha poi parlato degli impegni futuri della sua squadra in attesa di andare ad affrontare proprio l’Atletico Madrid. “Dobbiamo concentrarci sul prossimo mese perché avremo gare importanti in campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. Successivamente lavoreremo per queste due battaglia, lavoreremo per farci trovare pronti”.

L’Atletico Madrid, in Liga, è reduce da due sconfitte nelle ultime tre partite ma è una squadra che lotterà fino alla fine per il titolo con Real Madrid, Barcellona e la sorpresa del campionato, il Girona. Una squadra che rispetto al passato propone un calcio più offensivo ed ha alcuni elementi in grado di mettere in difficoltà la difesa nerazzurra.

Sarà un doppio confronto complicato per i ragazzi di Inzaghi ma l’Inter ha dimostrato, nella passata stagione, di poter arrivare fino alla fine nella principale competizione internazionale. La strada verso l’ultimo atto della Champions sarà lunga e il primo ostacolo si chiama Atletico Madrid di Simeone, il grande ex pronto ad ostacolare il cammino dei nerazzurri.