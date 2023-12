Inter, Zanetti sfida Simeone e annuncia un colpo: “Vogliamo completare il reparto”

Le dichiarazioni del vicepresidente nerazzurro da Nyon dopo il sorteggio di Champions League

Sarà Inter-Atletico Madrid. I nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League se la vedranno con i Colchoneros di Simeone.

Zanetti, presente a Nyon, ha così commentato il sorteggio: “Saranno due partite complicate – afferma ai microfoni di Mediaset -, le squadre di Simeone non mollano fino alla fine. Lo conosco bene, è un amico. Noi siamo un gruppo consapevole delle nostre forze, ma allo stesso tempo umile. Conosciamo i nostri obiettivi, ieri siamo riusciti a portare a casa una vittoria, che non era facile. Sono arrivati segnali che fanno ben sperare per il futuro”.

L’Inter nelle urne di Nyon non era testa di serie, ma non c’è rammarico nella parole di Zanetti – “La Real Sociedad non si è dimostrata come tutti pensavano – afferma l’ex difensore – E’ arrivata meritatamente agli Ottavi di finale di Champions League, sapevamo che i sorteggio sarebbe stato complicato, Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario, riuscendo a tirare il meglio dai giocatori”.

Calciomercato Inter, dalla punta al vice Cuadrado: parla Zanetti

Arriva un commento anche in merito al calciomercato. I nerazzurri sono chiamati a sostituire Cuadrado dopo l’operazione, ma attenzione alla possibilità di prendere una punta:

“Arnautovic sta tornando dopo un grave infortunio – prosegue Zanetti -. Oggi l’unico caso aperto che abbiamo è quello relativo a Cuadrado, stiamo valutando le opportunità per rimpiazzarlo. Il colombiano poteva darci tanto e ora vogliamo completare il reparto visto che ci manca un giocatore nel suo ruolo”