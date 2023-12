“Il VAR è stato introdotto anche per fermare la Juve”: furiosa lite in diretta

Scontro durissimo in diretta dopo una frase che ha fatto infuriare gli astanti: “Il VAR è stato introdotto anche per fermare la Juve”

Si è conclusa un’altra giornata di Serie A ricca di polemiche. In particolare, il match che ha scatenato maggiore dibattito è quello tra Genoa e Juventus, con un mancato rigore lamentato dai bianconeri e un mancato cartellino rosso per Malinovskyi a causa di un pericoloso intervento su Kenan Yildiz.

Al termine di Lazio-Inter, con la vittoria dei nerazzurri e l’allungo a +4 in vetta alla classifica, nel corso della trasmissione Pressing c’è stata una forte discussione tra Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin. Tutto è partito da una frase del direttore del Corriere dello Sport: “Il VAR è stato introdotto anche per fermare la Juventus”. La replica di Biasin è stata immediata: “Stai dicendo una cosa proprio bella per il mondo del calcio e il mondo dello sport”. Gli animi si sono accesi immediatamente.

Scontro Zazzaroni-Biasin in diretta: “Var introdotto anche per fermare la Juve”

Il confronto tra i due giornalisti è stato acceso e Zazzaroni ha ribadito: “Politicamente in quel periodo (ndr quello dell’introduzione del VAR) c’era anche questo elemento, non è stato introdotto per la Juventus, ma c’era anche questo elemento”.

Zazzaroni ha spiegato: “La sperimentazione del VAR l’abbiamo fatta noi in Italia per primi con Tavecchio, l’hanno introdotto per altri motivi, ma c’era anche questo elementino”. Biasin ha risposto: “Critichi tanto i social, ma stai facendo un servizio peggiore dei social”. Fabrizio Biasin ha continuato ad essere estremamente contrario alle affermazioni di Zazzaroni e la discussione è stata chiusa. Il dibattito si è spostato subito sui social, con tanti tifosi d’accordo col direttore del CorSport e tanti altri sulle posizioni di Biasin.