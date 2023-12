Europa League, sorteggio da incubo per le italiane: le avversarie di Milan e Roma

Il sorteggio degli spareggi di Europa League vede coinvolte anche Milan e Roma: accoppiamento da incubo per le italiane

Nessuna delle due avrebbe voluto esserci, per motivi diversi, ma Milan e Roma saranno inserite nelle palline da cui usciranno gli otto accoppiamenti per i sedicesimi di finale di Europa League.

Si tratta degli spareggi che oppongono le squadre retrocesse dalla Champions (come il Milan appunto) a quelle che hanno chiuso il girone al secondo posto (come la Roma). Le insidie per le due italiane non mancano, sia come avversari che per la necessità di giocare due partite in più per arrivare agli ottavi della competizione.

Come di consueto Calciomercato.it ha provato ad anticipare i tempi e ha simulato il sorteggio che si terrà questa mattina, alle ore 13, a Nyon: l’esito non è stato certo fortunato per le italiane, soprattutto per il Milan che è stato accoppiato ad una delle formazioni più temibili tra quelle possibili.

Europa League, simulazione sorteggio: pericolo portoghese per il Milan

Nella simulazione di sorteggio fatta da Calciomercato.it, il Milan becca lo Sporting CP, tra le compagine più temibili nell’intera competizione. Non una sfida agevole per i rossoneri considerato che il club portoghese è secondo in campionato con una partita in meno rispetto al Benfica.

Va un poco meglio alla Roma che ritrova lo Shakhtar a distanza di tre anni dall’ultima partita ufficiale, con gli ucraini che continuano a giocare in campo neutro in Germania per la guerra ancora in corso in Ucraina. Questi tutti gli otto accoppiamenti nel nostro sorteggio simulato:

Sporting-Milan

Feyenoord-Tolosa

Stade Rennais-Braga

Young Boys-Sparta Praga

Marsiglia-Galatasaray

Roma-Shakhtar Donetsk

Lens-Qarabak

Friburgo-Benfica