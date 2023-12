Colpo di scena per la Juventus: blitz degli agenti in sede

La Juventus osserva alcuni dei migliori talenti in giro per il mondo. Uno di questi però sembra destinato ad andare altrove

Il campo e il mercato si intrecciano per la Juventus, che per il prossimo futuro resta vigile anche su diversi talenti da ogni parte del mondo. C’è un calciatore in particolare che in passato aveva stuzzicato il possibile interesse dei bianconeri, che però sembrano finiti ormai in secondo piano visti gli interessamenti forti del Manchester City.

Il mirino della compagine di Pep Guardiola si è quindi posato sul talentuoso Valentin Barco, esterno sinistro argentino in scadenza a dicembre 2024, che sta provando ad imporsi con la maglia del Boca Juniors. Il classe 2004 sudamericano aveva attirato le attenzioni di diversi top club europei, Juventus compresa, ma come spesso accade quando subentra la forza economica di un club inglese di prima fascia, l’ago della bilancia tende a pendere verso la Premier.

Il Manchester City sembra sempre più indirizzato verso Barco, a sua volta affascinato dalla possibilità di vestire la casacca dei campioni d’Europa.

Calciomercato, niente Juventus: Barco pronto a sbarcare al Manchester City

Il Manchester City è quindi vicino all’acquisto del laterale del Boca Juniors Valentin Barco, secondo quanto riferito dall’Inghilterra.

Stando a quanto evidenziato da ‘FootballTransfers’ i suoi rappresentanti hanno visitato il club della Premier League nella struttura di allenamento proprio questa settimana. La stessa fonte sottolinea anche come possa esserci un accordo sempre più probabile a gennaio, col 19enne argentino che vorrebbe unirsi al Manchester City.

Inoltre lo stesso Pep Guardiola spera di poter chiudere quanto prima l’accordo per Barco in quanto vorrebbe rafforzarsi a sinistra già a gennaio. L’argentino è stato peraltro paragona ad un ex City come Zinchenko, proprio per la capacità di interpretare il ruolo sulla sinistra.

Barco ha peraltro una clausola rescissoria da 10 milioni, e c’è l’ambizione di chiudere quanto prima l’affare per permettergli di unirsi alla squadra.