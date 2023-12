Vento forte e stadio inagibile, UFFICIALE: match rinviato

Rinviato a data da destinarsi il match in programma oggi: il forte vento che soffia in città ha reso lo stadio inagibile

Troppo vento e niente match. Il maltempo colpisce il campionato italiano di calcio e costringe a riscrivere il calendario.

Il match era in programma alle 18.30 di oggi, ma il fischio iniziale non ci sarà: tutto rinviato a data da destinarsi visto il forte vento che ha reso inagibile l’impianto. Dopo che ieri Napoli-Cagliari è stata rinviata di trenta minuti proprio per i danni provocati dal vento alla struttura di copertura del Maradona, ancora il vento fa rivedere il programma della giornata odierna.

A Gubbio era in programma il match tra i padroni di casa e la Recanatese, valido per la 18esima giornata di Serie C, ma tutto è stato rinviato a data da destinarsi. Il motivo è da ricercare proprio nelle forte folate di vento che hanno danneggiato lo stadio.

Serie C, rinvio per Gubbio-Recanatese

Dopo il sopralluogo per valutare l’agibilità dello stadio, è stato decisa per la non agibilità dell’impianto a causa dei danni provocati.

Da qui, vista l’assenza delle condizioni di sicurezza per spettatori e atleti, la Lega Pro non ha potuto far altro che rinviare la partita Gubbio-Recanatese. Non è ancora stato programmato il giorno del recupero, mentre la società ha disposto il rimborso dei tagliandi acquistati per chi non potesse essere presente nel giorno in cui sarà fissato il match.