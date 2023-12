Roma, Mourinho: “Gara difficile senza Dybala e Lukaku, ma anche per loro”

Le parole dell’allenatore della Roma Josè Mourinho nel prepartita della gara contro il Bologna

La sfida tra Bologna e Roma sarà uno snodo cruciale della stagione delle due squadre: appaiate a 25 punti, le due formazioni vanno alla ricerca di una vittoria per superare il Napoli e raggiungere il quarto posto.

I giallorossi si presentano all’importante scontro senza i due uomini più importanti, Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Il primo salta la sfida per squalifica, il secondo per il problema muscolare accusato contro la Fiorentina domenica scorsa. Ne ha parlato così, ai microfoni di Dazn, Josè Mourinho: “Arriviamo senza i due calciatori più importanti, abbiamo giocato giovedì e quindi non abbiamo avuto troppo tempo per preparare la gara. Una porta che si chiude( l’assenza di Lukaku e Dybala) è una finestra che si apre per chi ha avuto meno spazio, ho fiducia in tutti i miei uomini. I ragazzi della primavera sono giocatori su cui punto, hanno estro e velocità e ci possono fare comodo. Se sono qua è perchè ci possono dare una mano”. Il tecnico portoghese ha parlato poi dell’avversario di giornata, il Bologna di Thiago Motta, che ha avuto calciatore ai tempi del triplete: “Mi piace molto il Bologna, una squadra forte e costruita bene sul mercato. Ha tanti giocatori giovani e di grande gamba. Sarà una partita difficile per noi, ma anche per loro.