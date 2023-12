Out dopo 20 minuti: Mourinho boccia il nuovo acquisto

Clamorosa decisione dopo neppure 20 minuti di gioco di Bologna-Roma, con Mourinho che boccia totalmente il nuovo acquisto

Entrato in campo all’inizio della ripresa, è durata circa 18 minuti la partita di Renato Sanches in quel di Bologna.

Nella sfida tra i felsinei e la Roma, il centrocampista portoghese, entrato in campo all’intervallo per sostituire Spinazzola, è stato sostituito al 63′. Una scelta dovuta non alle condizioni fisiche del portoghese, spesso soggetto ad infortuni nel corso (non solo) di questa stagione, ma una decisione prettamente tecnica. Mourinho, al suo posto, ha deciso di inserire Bove. Una scelta che ha sorpreso e non poco il centrocampista di proprietà del Paris Saint-Germain, uscito mestamente dal campo.

Andandosi ad accomodare in panchina, Renato Sanches nessuno dello staff tecnico si è fatto incontro al portoghese, che Mourinho non ha degnato neppure di uno sguardo. Il giocatore si è andato ad accomodare verso il fondo della panchina, visibilmente deluso per la scelta presa dal suo allenatore.