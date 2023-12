Lazio-Inter, Sarri deluso dopo il ko: “Fatto in maniera indegna, Io l’unico lucido”

Le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti al termine del match dell’Olimpico, valevole per la sedicesima giornata di Serie A

Non decolla la stagione della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono stati battuti 2 a 0 dall’Inter all’Olimpico.

Il tecnico dei biancocelesti non può certo essere contento, anche se l’approccio della squadra è stato più che buono: “Abbiamo fatto una partita di ottimo livello per 65 minuti – afferma il mister ai microfoni di DAZN -. Poi siamo stati condizionati da un errore e mezzo, con cui abbiamo preso due gol. Il pubblico ci fischia per errori passati e non per la partita di stasera. Questo ci può anche stare, ma la partita di oggi può essere una buona base da cui ripartire. Errore di Marusic? Gli dirò che io do la palla dove vedo, non dove mi indicano”.

Lazio-Inter, Sarri: “Bisogna essere più incisivi”

La Lazio di Maurizio Sarri fatica soprattutto in avanti, dove mancano i gol di Ciro Immobile, ma anche dei suoi compagni:

“Giochiamo tanto e facciamo fatica a trasformarle in gol – ammette il tecnico -. L’anno scorso eravamo primi nel rapporto occasioni e gol fatti, quest’anno invece sedicesimi. C’è da migliorare soprattutto nell’area di rigore e stasera siamo andati alla conclusione da fuori area in maniera indegna. Ci mancano i gol, anche se concludiamo alla stessa maniera, probabilmente non abbiamo mai avuto gli attaccanti in ottima condizione. Speriamo che migliorando la velocità del palleggio si possa essere più incisivi”.

La Champions adesso è davvero lontana – “La nostra dimensione è una via di mezzo tra quello fatto lo scorso anno e quest’anno – conclude Sarri -. L’unico lucido ero stato io a dire che il secondo posto non era la nostra dimensione”.