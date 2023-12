Lazio-Inter, Inzaghi non sente ragioni sulla Juve: “No, non è così”

Simone Inzaghi soddisfattissimo dopo la vittoria dell’Inter sul campo della Lazio che mette 4 punti tra i nerazzurri e la Juve: le parole del tecnico

L’Inter non sbaglia e centra la vittoria nel big match sul campo della Lazio che significa soprattutto vantaggio aumentato a quattro punti sulla Juventus. I nerazzurri passano con Lautaro e Thuram, inguaiando Sarri, e proseguono la corsa in campionato.

Nel postpartita in conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato del match e non solo: “Abbiamo fatto una partita importante in uno stadio importante, contro una squadra di valore. Siamo stati squadra, da allenatore fa piacere vincere così, abbiamo concesso quel tiro a Rovella che non dovevamo. Siamo stati bravi nelle difficoltà, la Lazio è arrivata seconda e ha passato il turno in Champions. L’abbiamo preparata bene”.

Quattro i punti sulla Juve, è un possibile snodo del campionato? “No, è una vittoria importante per dar seguito a quello che stiamo facendo. Mancano 22 partite, dobbiamo continuare giocando da squadra, i ragazzi devono mettermi in difficoltà a ogni allenamento. Abbiamo bisogno di tutti, nonostante questa alternanza, devono continuare a lavorare bene”

Lazio-Inter, Inzaghi: “Siamo maturi. Fiduciosi su Sanchez”

I tifosi, però, intanto cantano ‘La capolista se ne va’. Inzaghi deve allora frenare gli entusiasmi: “Siamo una squadra matura. Ai tifosi va fatto un ringraziamento, è stato bello vederli che camminavano verso lo stadio, fino alla fine. Sarà dfficile per tutti battere la Lazio”.

Infine sulle condizioni di Sanchez: “Speriamo ci sia in coppa, ha avuto un affaticamento, si è fermato dopo 20 minuti e abbiamo valutato di non portarlo. Avrebbe giocato pochi minuti magari che gli avrebbero compromesso qualcosa a livello muscolare. Domani fa i controlli, siamo fiduciosi”.