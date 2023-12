Lautaro Martinez in gol, dedica e messaggio a Bahia Bianca: “È per tutti loro”

Le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN nel post partita di Lazio-Inter. La dedica del gol è rivolto a Bahia Bianca

Lautaro Martinez trascinante. Il gol del “Toro” al tramonto del primo tempo ha permesso all’Inter di incanalare la sfida, poi chiusa dall’Inter grazie al sigillo di Thuram. A stappare la partita è stato nuovamente il bomber argentino, che approfittando dell’errore di Marusic ha messo a segno il momentaneo 0-1, esibendo una maglia con una dedica speciale.

L’attaccante dell‘Inter ha infatti omaggiato la sua patria, Bahia Bianca, che nelle ultime ore è stata colpita da una forte tempesta che ha causato il crollo di un tetto di un club sportivo, causando 13 morti. Sull’argomento si è espresso proprio Lautaro Martinez nella prima parte dell’intervista rilasciata a DAZN:“Oggi era un giorno speciale. Ieri sono andato a letto tardi perché si è saputo che la mia città aveva sofferto questo momento difficile. Anche la mia famiglia. Ero preoccupato. Questo messaggio è per tutti loro: spero che si risolva il problema che è stato grave”.

Sul feeling con Thuram dentro e fuori dal campo: “Marcus dal giorno in cui è arrivato si è messo a disposizione, così come i nuovi arrivi. Da subito abbiamo messo in campo quello che chiede il mister. Parlo tanto con Marcus: questo è importante, avere tanto dialogo e una grande amicizia fuori dal campo rende le cose difficili anche in campo. Credo che creare un gruppo ed essere una famiglia sia importante, così è più importante raggiungere gli obiettivi che uno si mette in testa. L’Inter negli ultimi è ritornata a giocare partite importanti, giocare finali e dobbiamo metterci in testa questo”.

Lautaro Martinez alza l’asticella: “Dobbiamo vincere con tutti”

Sono quattro i punti di vantaggio che adesso separano l’Inter dalla Juventus. L’inizio di stagione dei nerazzurri è stato da grandissima squadra. Lautaro, però, mette in guarda i suoi: “Tutto ciò che succederà sarà sicuramente più difficile. Quest’inizio di campionato è stato importante. Dobbiamo dare nuovi segnali per noi stessi; dobbiamo crescere in ogni aspetto tutti, dai calciatori allo staff, per creare un grande ambiente e lottare tutti insieme per l’obiettivo che abbiamo, che è quello di vincere tutto.”

Infine un commento alla domanda legata al pareggio con il quale il Genoa ha fermato la rincorsa della Juve: “Cosa ci siamo detti al termine di Genoa-Juve? Niente, pensiamo a noi stessi. Sicuramente la Juve è un avversario di qualità, di livello che a volte vince le partite non giocando bene. Qualcosa c’hanno, dobbiamo pensare a noi stessi. Chi vuoi affrontare in Champions? Qualsiasi squadra, per vincere dobbiamo vincere con tutti”.