La Juventus torna a sognare: colpo Galactico dal Real Madrid

La Juventus di Massimiliano Allegri sogna il grande colpo di mercato. Un top del Real Madrid è finito nel mirino della dirigenza bianconera

Cristiano Giuntoli potrebbe regalare alla Juventus il tanto atteso colpaccio di mercato, già nelle prossime sessioni. Nel mirino dei bianconeri è finito un top del calcio mondiale, di proprietà del Real Madrid, destinato a partire nei prossimi mesi.

La stagione della Juventus sta proseguendo spedita, con l’obbiettivo Scudetto a portata di mano. Non partecipando a nessuna competizione europea, la squadra di Massimiliano Allegri può concentrarsi su una sola partita a settimana, preparandola al meglio. Al momento i bianconeri sono al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Inter, ma con i giusti innesti di gennaio potrebbero tentare il sorpasso.

Uno dei principali sogni della Vecchia Signora per il calciomercato, secondo quanto riportato da Fichajes.net, sarebbe David Alaba. Il centrale austriaco fino a pochissimo tempo fa era al centro del progetto del Real Madrid, ma le prestazioni recenti hanno spinto il club spagnolo a pensare ad una cessione. Il prezzo fissato dai Galacticos è di circa 60 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero raggiungere solo con una grande cessione.

Non solo la Juventus: anche il Manchester United punta Alaba

Portare David Alaba alla Juventus sarebbe il grande colpo da 90 che tutti si aspettano da Cristiano Giuntoli. Per arrivare ai 60 milioni necessari per il cartellino dell’austriaco, i bianconeri dovrebbe prima cedere un big. La Vecchia Signora deve fare attenzione anche all’inserimento del Manchester United.

Il possibile addio di Dusan Vlahovic a giugno, potrebbe aprire le porte della Juventus a David Alaba. I bianconeri, però, devono fare in fretta per chiudere l’operazione, nella speranza di superare l’agguerrita concorrenza. Il Manchester United, infatti, vorrebbe portare l’austriaco in Inghilterra per sostituire Raphael Varane, destinato a partire presto. Anche l’Al Ittihad vorrebbe fare un tentativo per il giocatore del Real Madrid, sfruttando l’enorme disponibilità economica e la presenza di tanti big in rosa come l’ex Blancos Karim Benzema.