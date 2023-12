HIGHLIGHTS Il Verona spreca e la Fiorentina vince, Berardi riprende l’Udinese

I risultati delle partite delle 15 della domenica di Serie A Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo

Le due gare del primo pomeriggio sono state ricche di emozioni. Due sfide che, in virtù della classifica, potevano dire tanto sulle varie ambizioni delle quattro squadre coinvolte nei match.

La partita dello stadio Artemio Franchi si è aperta subito col botto: al 1′ Folorunsho ha rubato il pallone a Terracciano, guadagnandosi un calcio di rigore. Dal dischetto tuttavia Milan Djuric non è riuscito a trasformare in gol, venendo stoppato da Terracciano. Gli ospiti non hanno mollato, collezionando tantissime occasioni che si sono infranti sulle mani pronte del portiere della Fiorentina. Nel secondo tempo il Verona ci prova ancora ma è la Fiorentina a colpire: al 79′ Lucas Beltran buca Montipò da distanza ravvicinata trovando l’1-0 e regalando i tre punti alla squadra di casa. La viola vola al quinto posto in attesa della sfida delle 18 tra Bologna e Roma, il Verona rimane al penultimo posto a quota 11 punti.

Udinese-Sassuolo 2-2: pari e spettacolo alla Dacia Arena

Le due formazioni si dividono un tempo a testa. I padroni di casa giocano meglio nel primo tempo e vanno avanti, nella ripresa invece gli ospiti tornano in partita grazie alla doppietta di Berardi

L’Udinese va avanti grazie al colpo di testa di Lorenzo Lucca, imbeccato splendidamente dall’assist del Tucu Pereyra. Nel secondo tempo l’argentino si mette in proprio e realizza il raddoppio. Al minuto 59 però ingenuità di Payero, che lascia il campo per un brutto fallo da rosso diretto, condanna l’Udinese. Il Sassuolo reagisce alla grande e chiude i friulani nella loro area di rigore, conquistandosi due rigori trasformati da Domenico Berardi che valgono il 2-2 finale.

A breve gli highlights del match

Inter* 38

Juve 37

Milan 32

Napoli 27

Fiorentina 27

Roma* 25

Bologna* 25

Atalanta* 23

Torino 23

Lazio* 21

Monza 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 16

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12

Verona 11

Salernitana* 8