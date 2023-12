Fugge dall’Al Nassr e torna in Europa: Juve e Milan avvisate

Non pochi calciatori che si sono trasferiti in Arabia potrebbero tornare sui propri passi: di rientro, un nome che piace a Juventus e Milan

In estate, i club calcistici arabi hanno messo sul piatto una potenza economica che è stata di grande attrattiva per diversi calciatori europei. Portando a casa non soltanto vecchie glorie alla ricerca dell’ultimo contratto della carriera, ma anche giocatori ancora nel fiore della carriera, rendendo la Saudi League un torneo almeno sulla carta piuttosto accattivante. L’effetto però è durato pochi mesi.

E così, dopo un recente calciomercato in cui sono fioccati trasferimenti multimilionari e contratti faraonici messi a disposizione di tanti, che hanno abbandonato il calcio europeo, ora potrebbe esserci una sorta di diaspora al contrario. Sono già diversi i giocatori che si sono ‘pentiti’ della loro scelta. Tra questi, anche vecchi pallini del nostro campionato, in particolare un profilo che interessa molto a Juventus e Milan.

Lascia l’Al Nassr: riecco Fofana

Dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e di Marcelo Brozovic, potrebbe fare dietrofront Seko Fofana. Lo ricordiamo vestire in Italia la maglia dell’Udinese per quattro stagioni, con buone doti fisiche e tecniche e un certo vizietto del gol, confermato anche nei tre anni successivi al Lens, in Francia.

In estate, l’Al Nassr lo ha pagato 25 milioni, garantendogli un ingaggio da addirittura 15 milioni a stagione. Ma il centrocampista naturalizzato ivoriano vorrebbe lasciare, dopo appena sei mesi, il suo attuale club. Secondo ‘Elgoldigital.com’, il suo profilo interessa molto al Siviglia. Juventus e Milan potrebbero cercare di inserirsi, anche se ci sarebbe da capire quali sarebbero le richieste in termini di ingaggio dello stesso Fofana.