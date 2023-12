Bologna-Roma, le probabili formazioni: torna Spinazzola, Belotti guida l’attacco

La Roma fa visita al Bologna nello scontro diretto per il quarto posto tra Mourinho e Motta: le probabili formazioni dei due allenatori

La Roma torna in Emilia-Romagna dopo la trasferta col Sassuolo e il pareggio in casa contro la Fiorentina. Stavolta si tratta però di uno scontro diretto Champions, perché il Bologna ha gli stessi punti dei giallorossi e si trovano al quinto posto. Il Napoli ieri ha vinto ed è tornato quarto, ma Mourinho e Motta oggi hanno la chance di tornare davanti.

Non sarà facile per la Roma, che arriva in un Dall’Ara gremito senza la coppia d’attacco titolare. Dybala è fuori per infortunio, Lukaku per squalifica e aloro si aggiungono le assenze di Zalewski, Aouar, Smalling, Abraham e Kumbulla. Non le prospettive migliori per i capitolini, che sono pure reduci dall’impegno di coppa del giovedì. Anche chi è a disposizione non è al top, vedi Azmoun, Pellegrini, Mancini e soprattutto Spinazzola. L’esterno azzurro è rientrato da poco, dovrebbe giocare titolare anche perché Zalewski è squalificato. Se non dovesse farcela a partire dall’inizio è pronto a spostarsi El Shaarawy sulla corsia mancina, con il possibile avanzamento di Pellegrini accanto – o dietro – a Belotti. Con questo eventuale rimescolamento scenderebbe in campo in mediana Bove, che comunque non va escluso a priori visto che è in forma fisica e mentale dato il rinnovo firmato pochi giorni fa.

Il Bologna arriva in piena fiducia e a caccia della sesta vittoria casalinga di fila tra campionato e Coppa Italia. I ballottaggi ci sono a sinistra e a centrocampo: Lykogiannis è in vantaggio su Kristiansen, Aebischer su Moro. Scontata poi la presenza di Ferguson, Ndoye e Saelemaekers dietro a Zirkzee. Qualche dubbio sul portiere, visto che Ravaglia si è allenato alla grande in settimana e Motta è tentato di dargli una chance viste anche le tre partite in una settimana (Roma, Inter in coppa e Atalanta). Non una bocciatura a Skorupski ovviamente, ma un premio all’estremo difensore ex Samp.

Bologna-Roma, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Kristiansen, Corazza, De Silvestri, Lucumi, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Van Hooijdonk.

Allenatore: Thiago Motta.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Renato Sanches, Pagano, Joao Costa, Azmoun, Pisilli.

Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Guida (Torre Annunziata).

Assistenti: Alassio e Melli.

IV uomo: Sozza.

Var: Chiffi.

Avar: Longo.