Inter, Zhang svela l’obiettivo: “Per noi è fondamentale”

L’Inter si appresta ad affrontare la Lazio con la possibilità di allungare sulla Juventus: il presidente Zhang fa luce sull’obiettivo

L’Inter punta lo scudetto: lo sottolinea il presidente Zhang alla vigilia della importante e delicata sfida sul campo della Lazio.

Il mezzo passo falso della Juventus sul campo del Genoa potrebbe consentire all’Inter di allungare sul secondo posto e di avviare una mini-fuga dopo le prime sedici giornate di campionato. Vincere domani sera sul campo della Lazio, infatti, consentirebbe ai nerazzurri di portarsi a +4 sui bianconeri reduci dal pareggio col Genoa. Una occasione importante per cercare di chiudere il 2023 con un discreto margine di vantaggio sul secondo posto.

Un 2023 ricco di emozioni come spiegato dal presidente nerazzurro Steven Zhang in un video messaggio durante la cena di auguri di Natale a Roma: “Ripensiamo alle grandi emozioni che abbiamo vissuto insieme in questo anno” ha esordito Zhang, ricordando: “Abbiamo raggiunto il palcoscenico più importante del calcio mondiale a Istanbul ed aggiunto altre due Coppe alla nostra storia”.

Inter, il messaggio di Zhang alla squadra

Ai nastri di partenza di questa stagione “l’obiettivo era già chiaro a tutti” ha sottolineato il presidente nerazzurro che assicura di voler continuare “a lottare per il nostro sogno di ottenere la seconda stella per il nostro club”.

Zhang ci ha tenuto a sottolineare che grazie al lavoro di tutti coloro che sono dentro l’Inter e al supporto dei tifosi la società nerazzurra “sta diventando un’azienda moderna, innovativa, digitale. Davanti a noi ci sono nuove sfide, nuovi competitor, ma anche nuove grandi opportunità”. Seconda stella, ma non solo: Zhang pensa “al nuovo ciclo della Champions League e alla Coppa del Mondo per club, per la quale siamo già qualificati per il 2025”.

Ovviamente, oltre ai risultati sportivi, un occhio sarà sempre rivolto all’aspetto finanziario perché “per raggiungere questo e tutti gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti” è fondamentale “mantenere la stabilità finanziaria del club e proseguire il percorso di rinnovamento delle infrastrutture”.

Un futuro che passerà anche per il nuovo stadio di proprietà: “È un progetto che portiamo avanti con lo sguardo rivolto al futuro. Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro club. Vincere sarà sempre la nostra priorità”.