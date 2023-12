Genoa-Juve, spuntano nuove immagini: anche i liguri contro Massa

Le polemiche intorno a Genoa-Juventus non sembrano ancora pronte a placarsi del tutto. Gli episodi non sono mancati, ma c’è un altro episodio che ha fatto chiacchierare

Un gol di Gudmundsson ha fermato la Juventus sull’1-1 nella sfida di ieri contro il Genoa a Marassi. Stop quindi per la truppa di Allegri che arresta la propria corsa scudetto e rischia di perdere punti nei confronti dell’Inter che avrà una chance importante nella trasferta di Roma contro la Lazio.

Non è bastato quindi un calcio di rigore di Chiesa alla Juventus per fare bottino pieno, ed assicurarsi un successo che a questo punto della stagione avrebbe già avuto un peso importante. La sfida di Marassi si è chiusa peraltro con non poche polemiche arbitrali, dovute principalmente a due episodi.

In primo luogo le proteste bianconere al 53′ per una situazione nell’area del Genoa: tocco di palla con la mano sinistra di Bani su cross di Cambiaso dalla destra. Il braccio è largo, e non si chiude verso il corpo del calciatore, con un movimento complessivamente poco congruo. Non sono mancate le proteste, ma ne Massa e ne il Var hanno riscontrato criticità.

Genoa-Juve, non solo Bani e Malinovskyi: l’analisi su Cambiaso

La seconda situazione riguarda invece il brutto intervento di Malinovskyi su Yildiz proprio nel finale: gamba alta del genoano sanzionato però solamente con un cartellino giallo.

Questi i due episodi cardine della direzione di gara di Massa, mentre sui social non sono mancate altre proteste invece per un contatto nell’area di rigore juventina tra Cambiaso e Vazquez. Si tratta di una situazione di lieve entità e dunque non meritevole di calcio di rigore.

L’analisi degli episodi del nostro Maurizio Russo: