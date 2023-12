Dalla Roma al Milan: via subito con la clausola

Il difensore non è contento dello spazio avuto nella prima parte di stagione e valuta la cessione

Intreccio di mercato da non perdere per Milan e Roma a meno di due settimane dall’apertura della finestra invernale. Per le due formazioni allenate da Stefano Pioli e José Mourinho, alle prese con non pochi infortuni specialmente nel reparto arretrato, potrebbe difatti spalancarsi una grande opportunità.

Da tempo sulle agende dei due club italiani e non solo, Piero Hincapié potrebbe infatti accendere il mercato di gennaio con un trasferimento a sorpresa. Il giovane e talentuoso centrale del Bayer Leverkusen, non è assolutamente soddisfatto dello spazio che sino a questo momento gli ha riservato Xabi Alonso. Nonostante l’ottima stagione disputata infatti dai suoi compagni, il classe 2002 si sarebbe aspettato maggiore considerazione nelle rotazioni difensive.

Per questa ragione, come riportato in Germania da ‘Sky Sport Deutschland’, il ragazzo starebbe valutando un addio immediato già questo inverno per giocare altrove con maggiore continuità. Di sondaggi, sul tavolo del Leverkusen, ne sono arrivati diversi, con il Liverpool in prima fila. Allo stesso tempo, però, la società tedesca non ha in programma di lasciare andare Hincapié visto che da gennaio perderà sia Tapsoba che Kossounou per gli impegni in Coppa d’Africa.

Calciomercato Roma e Milan, Hincapié via con la clausola

Oltre al più quotato Liverpool, tra i club che di recente hanno seguito Hincapié rientrano anche Roma e Milan.

Impresa non semplice per le due formazioni italiane, alla luce della posizione assunta dal Bayer Leverkusen per il proprio difensore. L’impressione è che, per strappare già a gennaio il centrale ecuadoriano, sarà necessario il pagamento della clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Una cifra chiaramente fuori dalla portata sia dei giallorossi che dei rossoneri, ma che potrebbe invece non scoraggiare i ‘Reds’ di Jurgen Klopp in piena lotta per il titolo in Premier League. Con il Leverkusen in testa alla Bundesliga, anche lo stesso Xabi Alonso farà di tutto pur di convincere Hincapié a dare ulteriore fiducia al progetto ed aiutare i compagni fino al termine dell’attuale stagione.