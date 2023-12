Allegri lascia la Juve, l’annuncio in diretta: “Non ha più voglia”

Il tecnico bianconero è reduce dal pareggio deludente ottenuto in trasferta contro il Genoa

Nuove polemiche nei confronti di Massimiliano Allegri dopo l’ultimo pareggio incassato contro il Genoa. Il tecnico toscano, ancora una volta, è stato immediatamente criticato di tifosi bianconeri per le poche alternative di gioco mostrate dalla sua squadra.

Uno stile che, come ribadito in diretta su TV Play dal direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni, va invece rispettato: “Non è retroguardia ma avanguardia, non piacciono queste mode e tendenze poco strutturate. Allegri e Mourinho non possono fare un bel calcio perché hanno giocatori scarsi. Per me i tecnici devono mettono i giocatori nelle posizioni giuste e dare un’impronta difensiva alla squadra, poi il risultato sia fondamentale se ci arrivi attraverso la qualità tanto meglio, ma rifiuto il discorso che non siano capaci o non aggiornati e all’improvviso i maestri siano diventati i vari De Zerbi”.

Per il tecnico del Brighton, secondo il noto giornalista, la sfida sarà dimostrare lo stesso livello in una big: “De Zerbi ha delle idee che esprime sul campo, ma poi devi vincere. Quando vai nelle big devi fare un altro calcio e avere i giocatori. Fino a quando rimani al Brighton o al Sassuolo c’è un limite, è un mestiere diverso allenare il Real Madrid o farlo al Bologna”.

Calciomercato Juve, Zazzaroni su Allegri: “Ha pochissima voglia di restare alla Juve”

Tornando al tecnico della Juve, secondo il direttore Zazzaroni potrebbe esserci un colpo di scena al termine della stagione.

Nonostante l’anno di contratto che lo lega alla ai bianconeri fino al giugno 2025, per il giornalista Allegri potrebbe già lasciare l’incarico al termine della stagione: “Allegri ha pochissima voglia di restare alla Juve, dovrebbero cambiare delle cose che a oggi non sono cambiate. Per Mourinho invece dipende se vanno una mossa i Friedkin e capiscono che hanno un maestro in panchina altrimenti va via. Al momento non ce nessun tipo di avvicinamento anche se lui resterebbe volentieri alla Roma”.