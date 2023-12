Zhang frena Marotta: ne approfitta la Juventus

L’Inter rischia grosso per l’inserimento nella trattativa di Juventus e Barcellona: potrebbe sfumare l’affare per il club nerazzurro

Juan Cuadrado non fa dormire sonno tranquilli all’Inter, mentre Sanchez e Arnautovic stanno deludendo dietro la coppia dei titolarissimi in attacco.

Al momento però il club nerazzurro esclude nuovi colpi a gennaio, anche per la volontà di Zhang di non spendere nella finestra invernale per non appesantire ulteriormente le casse societarie. Marotta e Ausilio per ovviare al possibile intervento di Cuadrado stanno valutando anche di anticipare l’arrivo di Tiago Djalo, per il quale l’Inter rimane in vantaggio ma con prospettiva giugno quando si libererà a parametro zero dal Lille. L’ostacolo per i vicecampioni d’Europa sono proprio i francesi, che chiedono un indennizzo di circa 5 milioni per liberare subito l’ex difensore del Milan. Inoltre, alla richiesta del Lille, si aggiunge anche la forte concorrenza per il portoghese classe 2000, finito nei radar di Juventus e Barcellona.

Calciomercato Inter, Djalo in pericolo: Juve e Barcellona fanno sul serio

Il sodalizio bianconero, che duella proprio con l’Inter nella corsa scudetto, si è fatto sotto con decisione sondando la pista che porta a Djalo con l’obiettivo di sorpassare i rivali nel Derby d’Italia di mercato.

L’Inter – come riporta il ‘Corriere dello Sport’ – aspettando giugno rischia grosso per l’inserimento della Juve ma anche del Barcellona, che negli ultimi tempi ha sondato concretamente la disponibilità del 23enne e duttile difensore. L’Inter resta attualmente avanti nella corsa a Djalo, ancora fermo ai box dopo l’operazione al crociato del marzo scorso. Ausilio segue il portoghese da prima che si infortunasse e ha strappato la disponibilità del giocatore al trasferimento a Milano. Con Juve e Barça di mezzo, però, potrebbe servire uno sforzo già a gennaio ai nerazzurri per evitare brutte sorprese.