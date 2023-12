Vittoria o esonero alla prossima: ribaltone immediato

La situazione in panchina dopo il doppio ko, in campionato e in Champions League: ora cambia tutto

L’ultima sconfitta, arrivata in Champions League, è stata indolore, avendo strappato il pass per gli ottavi di finale da prima della classe. Discorso diverso in campionato, dove il ko casalingo contro il Girona, ha certamente avuto un peso diverso rispetto a quello contro l’Anversa.

In casa Barcellona, così, non si respira certo un’aria positiva. La testa della classifica è lontana sette punti e la posizione di Xavi è stata messa in discussione. Almeno è quanto è stato scritto nelle ultime ore in Spagna.

Gli ultimi aggiornamenti relativi alla panchina dei blaugrana arrivano da El Chiringuito. Secondo il noto programma, però, non ci sarebbe alcun ultimatum – contrariamente a quanto era stato detto in precedenza – per Xavi in vista della sfida contro il Valencia. Fiducia, dunque, all’ex centrocampista, che rimane saldo in panchina.

Milan, Pioli si tiene stretta la panchina

La situazione di Xavi sembra un po’ ricordare quella di Stefano Pioli, che nell’ultimo periodo è stato spesso messo in discussione.

Ma anche prima di Newcastle-Milan non era arrivato alcun ultimatum. Il tecnico con la vittoria contro i Magpies ha chiaramente rafforzato la sua posizione, nonostante la retrocessione in Europa League.

Salvo clamorosi colpi di scena, Pioli resterà così sulla panchina del Diavolo almeno fino al termine della stagione. I bilanci definitivi verranno fatti in primavera e solo da quel momento si capirà davvero se le strade tra il Milan e il suo attuale tecnico si separeranno o meno.