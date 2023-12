Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 15 dicembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 15 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina Zlatan Ibrahimovic: “GIOCA IBRA”. Tutti i titoli di giornata: “Signora da sorpasso”; “Io vedo azzurro”; “Procuratori che follia”; “Lautaro, Dimarco e Micky al rinnovo. Cuadrado si opera”; “Mou resta secondo, deve andare ai playoff. Il Diavolo può scontrarsi con Gattuso”.

Il Corriere dello Sport dedica la copertina alla corsa per andare in Champions League: “CHAMPIONS PER 5”. Tutti i titoli di giornata: “Max dà la sveglia”; “La Roma vince ma va ai playoff”; “Osi, ecco cosa chiede per il rinnovo”; “Iervolino: a gennaio via chi non ama Salerno”; “Conference: festa Viola, 1-1 in rimonta e primo posto”.

L’edizione odierna di Tuttosport apre con i problemi in attacco della Juventus: “CHIESA E VLAHOVIC FATE I GATTI?”. Tutti i titoli di giornata: “Rosso Zhang, Inter niente mercato”; “Firenze Sud: la lezione anti-razzista”; “Eurocoppe: Atalanta e Muriel show, spareggio Roma. Viola leader”; “Toro, blitz Ekkelenkamp”; “Sinner in Ferrari, Djokovic attacca Vagnozzi e Cahill”; “Dall’Igna riporterà Marquez in Honda. Brivio? Yamaha…”

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 15 dicembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 15 dicembre 2023.

In Spagna, AS mette in prima pagina Kylian Mbappé: “NO A CUALQUIER PRECIO”. Mundo Deportivo, invece, dedica l’apertura al Barcellona di Xavi: “FINAL EN MESTALLA”.