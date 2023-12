Pagano più della clausola: addio Juventus, il talento vola a Barcellona

Il calciatore, che tanto piace al club bianconero, è finito nel mirino dei blaugrana, pronti a fare sul serio

L’Argentina è tornata terra di conquista anche per la Serie A. Nelle ultime sessioni di calciomercato sono stati diversi i calciatori che dal Sudamerica sono sbarcati nel massimo campionato italiano: i migliori colpi sono stati piazzati da Genoa e Fiorentina, che hanno messo le mani sul ’99 Mateo Retegui e sul classe 2001 Lucas Beltran.

Anche il Milan ha pescato in Argentina, acquistando il 21enne Marco Pellegrino, ma il suo inizio di stagione non è stato per nulla fortunata. Esordio e infortunio contro il Napoli, al Maradona, lo scorso 29 ottobre. Poteva decisamente andare meglio, ma avrà tempo per rifarsi vista la giovane età. D’altronde di Pellegrino si parlare davvero bene così come di Retegui e Beltran. Serve, però, pazienza.

I tre nomi appena fatti non saranno certo gli ultimi argentini a trasferirsi in Italia. Negli ultimi giorni il talento sudamericano più chiacchierato è sicuramente Claudio Echeverri. Il fantasista argentino, non ancora maggiorenne (compirà 18 anni il prossimo 2 gennaio) ha stregato tutti al Mondiale Under 17. Il calciatore di proprietà del River Plate ricorda un po’ Paulo Dybala, anche se preferisce calciare soprattutto con l’altro piede.

Per Echeverri, come raccontato nei giorni scorsi, si è così fatta avanti la Juventus, alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella propria rosa. Ma i bianconeri devono fare i conti con una concorrenza davvero agguerrita.

Juventus, concorrenza importante per Echeverri

Il classe 2006 è infatti finito nel mirino di tutti i grandi club. Ci sta pensando il Manchester City, che dopo aver messo le mani su Julian Alvarez, vorrebbe mettere a segno un altro colpo argentino. Ma piace soprattutto in Spagna, sempre molto sensibili al talento sudamericano: c’è chiaramente il Real Madrid, che non si è mai fatto problemi a spendere tanti soldi anche per minorenni, ma soprattutto il Barcellona.

I Blaugrana sarebbero addirittura pronti a chiudere l’affare già nelle prossime settimane. Il talento 17enne ha una clausola da 25 milioni di euro, ma il Barcellona avrebbe altre idee in mente. Secondo Radio la Red, infatti, i blaugrana avrebbero comunicato al River Plate l’intenzione di negoziare l’acquisto di Echeverri, pagando ben 30 milioni, così da poter effettuare l’affare in diverse rate, lasciando inoltre il giocatore fino a giugno 2024.

Sono convinto che la questione di Echeverri sarà risolta da qui alla fine dell’anno. Stiamo accompagnando l’intero processo di crescita di Claudio e spero che in questi giorni avremo notizie”, ha affermato Jorge Brito, presidente del River, in un’intervista a TyC Sports. Saranno dunque giorni davvero caldi per il futuro del nuovo talento argentino, pronto ad approdare in Europa.