Niente squalifica per Mourinho: “In Inghilterra sarebbe stato esiliato”

Nessuna squalifica per José Mourinho, che dovrà pagare una multa da 20mila euro: “Scandaloso, tutti sono d’accordo”

Le polemiche legate alle parole di José Mourinho nei confronti dell’arbitro Marcenaro e di Domenico Berardi prima di Roma-Sassuolo hanno trovato nuova vita dopo il patteggiamento tra il club capitolino e la FIGC. Nessuna squalifica, per lo Special One una multa da 20mila euro da devolvere interamente in beneficenza.

Sui social si è subito scatenata la polemica per la mancata squalifica di Mourinho, che sarà regolarmente in panchina nelle prossime sfide di campionato. Tanti i tweet sulla sentenza del Procuratore federale riguardo al tecnico lusitano. Ecco alcuni dei tweet più significativi:

Buongiorno! Intanto il #Mourinho ha #patteggiato 20 mila euro di multa per dichiarazioni che , se fatte in Inghilterra, lo avrebbero esiliato !! Ma siamo in Italia, repubblica delle 🍌🍌🍌🦧 — rappattoni (@ARappazzo) December 15, 2023

La vergogna di certi personaggi e certe squadre che decidono loro la loro legge..è uno scandalo inaudito che qualcuno con la schiena dritta dovrebbe tirar fuori..accordo con figc e tutto a posto…!!ma ancora più vergognoso tirare in mezzo la beneficenza per lavarsi la coscienza — Mattia (@Mttgrs5) December 15, 2023

Scandaloso, all’allenatore di qualunque altra squadra davano 3 giornate. A parte ovviamente l’Inter che è impunita per legge — quertwit (@quertwit) December 15, 2023

Per la serie: ormai vale tutto. Si è creato un precedente devastante. https://t.co/kaZochJ1Fo — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 15, 2023

E certo Mourinho può fare di tutto e passa illeso .. — L.m (@monzani_lorena) December 15, 2023

Uno che può fare e dire sempre quello che vuole !

Vediamo il primo che parla che fine che fa! — Mirko F.(Mirko Polo) (@MirkoPoloTEAM) December 15, 2023