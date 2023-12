L’infortunio è doppio: UFFICIALE, Genoa-Juve dalla tribuna

Allegri obbligato a rinunciare a uno dei big della sua squadra che stasera proverà a risorpassare l’Inter in vetta alla classifica

Ufficiale, non va nemmeno in panchina. Allegri è stato costretto a escluderlo del tutto dalla sfida di stasera contro il Genoa. Con una vittoria, la Juventus sorpasserebbe di nuovo l’Inter – che sfiderà la Lazio all’Olimpico domenica sera – in testa alla classifica.

Al ‘Ferraris’ non sarà una partita semplice e scontata per la Juve, che peraltro dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori più importanti. Parliamo di Adrien Rabiot, il quale era destinato a partire dalla panchina per via del problema al piede destro. Allegri non aveva intenzione di rischiarlo, tuttavia alla fine il francese non è stato inserito neanche fra le riserve.

Rabiot va in tribuna perché alle prese con un secondo problema fisico, precisamente un dolore al costato causato da una botta rimediata nel match col Napoli. Ha provato ieri e oggi a stringere i denti, però poi ha dato forfait.