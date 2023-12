Gomito alto e sputo all’allenatore: così è finito fuori rosa

Sospensione fino al 31 gennaio per il giocatore che ha letteralmente perso la testa durante gli allenamenti

E’ notizia di pochi giorni fa la sospensione fino al 31 gennaio prossimo del giocatore di Premier League, Jonny Otto. Un lungo stop deciso dal Wolverhampton dovuto chiaramente a motivi disciplinari.

L’esperto calciatore spagnolo, che il prossimo 3 marzo compirà 30 anni, è stato fermato e non potrà essere a disposizione di Gary O’Neil, per aver aggredito il collega Tawanda Chirewa, puntandogli il gomito contro senza entrare in contatto. A rivelarlo è il portale The Athletic, che aggiunge, inoltre, come Otto avrebbe rivolto uno sputo contro un membro dello staff, intervenuto per sedare la rissa.

Wolves-Otto, avventura al capolinea

Ma Otto visibilmente nervoso avrebbe poi sfogato tutta la sua rabbia verso alcuni oggetti, tra cui un televisore e tavolino, trovati in sala relax.

Appare dunque evidente come l’avventura dello spagnolo a Wolverhampton possa ritenersi conclusa. A gennaio, così, sarà chiamato a fare le valigie.

L’avventura di Jonny Otto, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, dovrebbe così concludersi dopo solo tre presenze stagionali, due in EFL Cup e una in Premier League, per un totale di 184 minuti giocati.