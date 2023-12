Allegri in Arabia e sostituto in Serie A: Giuntoli ha deciso

Non si placano le voci sul possibile addio di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus

In attesa degli ultimi match della fase a gironi di Europa e Conference League per le italiane in programma questa sera, per qualcuno in Serie A è già giornata di vigilia in vista del nuovo turno di campionato. Si tratta della Juventus, libera da impegni europei rispetto alle rivali e pronta a scendere in campo domani sera contro il Genoa.

Dopo il controsorpasso operato dall’Inter con la vittoria dello scorso sabato sera in casa contro l’Udinese, i bianconeri avranno l’opportunità nella trasferta di Marassi di riportarsi avanti di un punto in classifica in caso di vittoria, attendendo poi il posticipo di domenica sera tra i nerazzurri e la Lazio. Una giornata che, almeno sulla carta, potrebbe quindi presentare più insidie alla formazione allenata da Simone Inzaghi, reduce dal pareggio europeo contro la Real Sociedad per aver utilizzato anche un po’ di turnover.

Nonostante l’ottima stagione sin qui disputata dai suoi ragazzi, il futuro di Massimiliano Allegri – legato contrattualmente alla Juventus sino a giugno 2025 – è tutt’altro che certo. Un tema sul quale Paolo Bargiggia, intervenuto su ‘Radio Cusano Campus’, ha mostrato un’opinione piuttosto netta: “Io non confermerei Allegri alla Juve e punterei su Thiago Motta. L’allenatore del Bologna è uno dei tecnici preferiti da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus”.

Calciomercato Juve, Bargiggia annuncia: “Thiago Motta il preferito di Giuntoli”

Secondo quanto riportato dal giornalista, qualora Allegri non dovesse proseguire la sua esperienza sulla panchina della Juventus la prossima estate, in pole vi sarebbe il sorprendente Thiago Motta.

Queste le ultime per la panchina dei bianconeri: “È chiaro comunque che adesso è presto per leggere questo scenario, Allegri alla Juve ha un altro anno di contratto oltre a questo in corso. Nonostante ciò, può essere che a fine stagione, soprattutto alla luce dei risultati, Allegri e la dirigenza juventina si siedano intorno a un tavolo e l’allenatore toscano potrebbe lasciare, soprattutto se avrà offerte importanti tipo dall’Arabia Saudita. A questo punto la Juventus inizierebbe un nuovo ciclo con un allenatore che fa calcio e Thiago Motta è un allenatore sotto osservazione”.