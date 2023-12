Zielinski non basta, Giuntoli fa spesa a Napoli: “Ho avuto una soffiata sulla Juve”

L’asse Juventus-Napoli si potrebbe scaldare ancora una volta. Non solo per ciò che accade in campo ma anche per eventuali intrecci di mercato

Una delle rivalità più accese del calcio italiano è senza dubbio quella tra Napoli e Juventus, squadre che peraltro in questa stagione hanno anche già avuto modo di affrontarsi proprio di recente.

A Torino sono stati i bianconeri a fare bottino pieno con un gol di Gatti, ma il ‘legame’ tra le due compagini potrebbe presto estendersi anche al di fuori del terreno di gioco. Dopo l’approdo di Giuntoli alla Juventus della scorsa estate spesso sono stati accostati calciatori azzurri proprio alla società bianconera.

A tal proposito c’è un nome in particolare che potrebbe stuzzicare le fantasie del dirigente juventino che ben conosce valore e potenzialità dei suoi ex calciatori. Tra questi spicca il possibile interessamento per Frank Anguissa, mediano camerunense classe 1995 arrivato

a Napoli nell’estate del 2021, divenendo poi uno dei grandi protagonisti dello scudetto l’anno seguente.

Calciomercato Napoli, Palermo: “Anguissa corteggiato dalla Juve”

Proprio in azzurro, grazie ad una intuizione del Napoli, Anguissa si è rilanciato alla grande dopo qualche annata complicata tra Inghilterra e Spagna. Ora è tra i big dei campioni d’Italia e il suo nome tornerebbe in auge proprio negli uffici dell’ex Giuntoli che lo conosce e stima.

Dopo averlo portato a Napoli per circa 18 milioni di euro complessivi, tra prestito e riscatto, Giuntoli potrebbe tornare alla carica. Dopo le voci delle scorse settimane arriva una ulteriore possibile conferme.

L’agente sportivo Paolo Palermo è infatti intervenuto sull’argomento a ‘Radio Crc’ nel corso di ‘Si Gonfia la rete’: “Io penso che a breve avremo anche un mezzo problema Anguissa, ho avuto una soffiata sulla Juve che lo sta corteggiando“.

Palermo parla quindi di una soffiata proprio sull’interessamento della Juventus nei confronti del mediano camerunense, sempre fondamentale anche nel gioco di Mazzarri, ma con una situazione che potrebbe finire in dubbio nei prossimi mesi. Il contratto col Napoli, tra scadenza e opzione di rinnovo, è ancora saldo, ma Giuntoli potrebbe fare un tentativo.