Tananai scatenato: show con Inzaghi alla festa dell’Inter | VIDEO

Cena natalizia per l’Inter: simpatico siparietto tra il cantante Tananai e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

L’Inter mette alle spalle il pareggio contro la Real Sociedad, che obbliga la squadra di Simone Inzaghi a un sorteggio di fuoco lunedì per gli ottavi di Champions League.

Qualche ora di relax per Lautaro Martinez e compagni dopo lo 0-0 con i baschi, in attesa di tornare in campo domenica sera nel posticipo di campionato nella tana della Lazio. Partita speciale (e non potrebbe essere altrimenti) per Inzaghi, visti i trascorsi in campo e in panchina con la compagine biancoceleste. Per la gara dell’Olimpico il tecnico piacentino spera di ritrovare nella lista dei convocati Benjamin Pavard, che mercoledì è tornato ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo e vede vicino il ritorno in campo dall’infortunio al ginocchio di inizio novembre contro l’Atalanta. Per il resto Inzaghi punterà sui titolatissimi dopo le rotazioni in Europa, al netto delle defezioni di Dumfries e de Vrij che puntano a tornare a disposizione per la sfida prima di Natale con il Lecce.

Intanto la squadra nerazzurra insieme alla dirigenza e allo staff ha staccato per un attimo dagli impegni in campo nella cena natalizia organizzata dalla società in zona Navigli a Milano. Durante la serata simpatico siparietto tra Simone Inzaghi e il cantante Tananai (noto tifoso interista) sulle note di ‘Baby Goddaman’ e ripreso dalla moglie dell’allenatore Gaia Lucariello. Il mister dell’Inter sorride e scherza con lo scatenato Tananai, tra gli sguardi divertiti dei presenti in sala. Oltre al cantante milanese, tra i volti musicali presenti alla festa nerazzurra anche Max Pezzali e Achille Lauro.