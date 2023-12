Roma-Sheriff, Pylypcuk è orgoglioso: “I ragazzi hanno combattuto, non potevamo fermarci”

Lo Sheriff chiude all’ultimo posto del girone di Europa League con uno 0-3 all’Olimpico: le parole del tecnico Pylypcuk

Non è stata una serata indimenticabile per lo Sheriff Tiraspol dal punto di vista del risultato, ma sicuramente per tanti lo è stato per aver giocato davanti a 60mila spettatori allo Stadio Olimpico. I moldavi chiudono con uno 0-3 contro la Roma e soprattutto all’ultimo posto del girone, fuori anche dalla Conference, con appena 1 punto in 6 partite.

In conferenza stampa, il tecnico dello Sheriff Roman Pylypcuk ha parlato del match e delle sue sensazioni: “Congratulazioni alla Roma, va riconosciuto. Giocare qui con la Roma è stato un regalo, anche noi potevamo segnare e abbiamo fallito delle occasioni. Ma nonostante tutto voglio ringraziare i giocatori in campo per questa serata. Contro lo Slavia abbiamo perso 6-1, quella sconfitta è stata dovuta a motivi oggettivi ed eravamo pronti anche a questa eventualità questa sera”.

Sulla sostituzione di Apostolakis: “Abbiamo visto degli errori, quindi ci sono state motivazioni tecniche. Era voluta, per sopperire ad alcune mancanze che avevamo visto”.

Roma-Sheriff, Pylypcuk: “Abbiamo lottato, non potevamo fermarci”

Pylypcuk resta comunque orgoglioso dei suoi giocatori e hanno giocato al top: “Non potevamo riposare solo perché non potevamo qualificarci. Abbiamo avuto la possibilità di giocare qui e non potevamo fermarci e metterci comodi. I ragazzi stavano combattendo, non potevamo fermarci a riposare ed è stato necessario continuare a giocare nel migliore dei modi”.