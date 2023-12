Roma, si ferma anche Aouar: le parole di Mourinho non lasciano dubbi

Jose Mourinho deve rinunciare ad Aouar durante il match tra Roma e Sheriff: infortunio non ancora chiaro, ma intanto resta negli spogliatoi

Non si ferma l’emorragia di infortuni per la Roma. Dopo Dybala, Azmoun, Spinazzola e Mancini i giallorossi contro lo Sheriff perdono un altro calciatore. Anche se, sulla carta, a prima impressione non sembra nulla di particolarmente grave. Si tratta di Houssem Aouar, a cui lo Special One ha voluto concedere un’altra occasione dal primo minuto in un match che portava con sé anche poche pressioni.

Il franco-algerino, protagonista di una brutta prima parte di stagione, è uscito nuovamente all’intervallo come gli era successo già nelle ultime due partite. Stavolta però la causa non è la prestazione negativa ma dei problemi fisici. Durante il match l’ex Lione ha subito diverse botte, rimanendo pure a terra. Verso la fine del primo tempo, Mourinho si è avvicinato ad Aouar – che si stava toccando la gamba – e gli ha detto “Alzati Houssem, due minuti ed esci“. Così all’intervallo il classe ’98 è rimasto negli spogliatoi con El Shaarawy entrato al suo posto. Non è ancora chiara la natura dell’infortunio del centrocampista della Roma, se traumatica o muscolare, ma nessuno intende rischiare. Ieri Aouar ha parlato anche in conferenza stampa. “Con Slavia e Servette ho giocato male, lo dico umilmente, ma ora voglio dimostrare di poter fare bene. Il mio futuro lo vedo in giallorosso, qui sto bene e sono orgoglioso di vestire questa maglia”, ha detto il franco-algerino.

Aggiornamento ore 21.30 – Nel corso della conferenza stampa, José Mourinho ha ammesso che Aouar ha subito un problema muscolare, che non gli permetterà di esserci contro il Bologna.