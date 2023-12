Real Madrid: la terribile decisione che deve prendere Ancelotti

Carlo Ancelotti è chiamato a prendere una decisione difficile, con il suo Real Madrid che sta disputando un’ottima stagione

Solo due squadre hanno terminato il proprio girone di Champions League a punteggio pieno: il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Carletto Ancelotti.

Ancora una volta, quando tutti lo davano ormai ai titoli di coda, il tecnico emiliano ha dimostrato di essere ancora un’avanguardia e che la sua squadra può essere ancora ai vertici del calcio mondiale. Il cammino del Real promette bene, sia in Champions sia in campionato e Ancelotti sta provando a migliorare ancora di più la propria squadra. Ora è chiamato ad una decisione difficile.

Dibattito a Madrid: ora Ancelotti dovrà decidere chi sarà il portiere titolare

L’infortunio di Thibaut Courtois ha messo il Real Madrid in una condizione inedita per gli ultimi anni: quella di avere un dubbio su chi deve essere il portiere titolare. In estate le Merengues hanno portato in Spagna Kepa Arrizabalaga per sopperire all’infortunio del belga, ma ora i dubbi sono molteplici.

Il portiere basco non sta brillando e dietro di lui, invece, c’è Andriy Lunin che scalpita. Il classe ’99 ucraino, dopo anni di apprendistato a Madrid, sembra essere pronto ad una chance da titolare con il club più importante del mondo e Ancelotti ora è in dubbio. Il tecnico italiano nelle prossime settimane potrebbe decidere di optare per Lunin come portiere titolare, facendo accomodare in panchina Kepa. Tutto questo, ovviamente, in attesa che torni Courtois e che la porta del Real Madrid ritrovi il suo legittimo proprietario.