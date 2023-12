La Juve mette pressione a Vlahovic: Giuntoli ha il sostituto

La Juventus nei prossimi mesi vorrebbe una risposta da Vlahovic, sia sul campo sia sul rinnovo: Giuntoli ha già individuato il sostituto

5 gol in 13 partite, questo il ruolino di marcia di Dusan Vlahovic in questa stagione. Troppo poco per un giocatore pagato moltissimo e con uno stipendio da top player mondiale, troppo poco per l’attaccante di un club che si sta giocando lo scudetto punto a punto con l’Inter.

Da settimane la Juventus ha iniziato a gettare l’amo per un rinnovo di contratto, una richiesta nei confronti del serbo: fai un passo in avanti e blocca il tuo stipendio, che altrimenti andrebbe a salire nei prossimi anni. Inoltre, anche in campo la speranza è quella di ritrovare il miglior Vlahovic nei prossimi mesi perché è vero che la filosofia di gioco di Massimiliano Allegri non è la migliore possibile per valorizzare un attaccante come il serbo, ma nelle ultime partite le occasioni per fare gol sono state diverse e sono state sprecate. Tra rigori e occasioni sbagliate da parte di Vlahovic, Cristiano Giuntoli avrebbe già individuato un possibile sostituto.

Vlahovic con la valigia in mano: Giuntoli ha scelto Boniface

Come detto in precedenza, la Juve vorrebbe trovare nuove coordinate per il contratto di Dusan Vlahovic, ma il suo entourage non ha alcuna fretta. Riuscire a rinnovare con nuove condizioni non sarà un’impresa facile, così la dirigenza piemontese starebbe ragionando su una cessione in estate. Anche perché Cristiano Giuntoli sarebbe rimasto convinto dal possibile erede.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Football Director della Juventus sarebbe sempre più convinto delle qualità di Victor Boniface. Il nigeriano sta disputando una grandissima stagione sotto la guida di Xabi Alonso: 14 reti in 21 presenze, contribuendo anche con assist e un gioco generoso per i propri compagni di squadra. Giuntoli avrebbe individuato in lui un possibile nuovo Osimhen, anche se per caratteristiche è molto differente dal capocannoniere della scorsa Serie A. Boniface ora vale già oltre 40 milioni di euro, una cifra molto importante, che la Juve sarebbe disposta a sborsare solamente in caso di cessione di Dusan Vlahovic. Ora, tutto è in mano all’attaccante serbo.