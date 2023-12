Hellas Verona, addio in difesa: via a gennaio, ma rimane in Serie A

Un giocatore dell’Hellas Verona potrebbe salutare gli scaligeri nella sessione invernale di calciomercato: potrebbe rimanere in Serie A

Marco Baroni (Ansa – Calciomercato.it)

È tempo anche per l’Hellas Verona di iniziare a pianificare il calciomercato invernale, tra entrate ed uscite. Se sul fronte acquisti tutto sembra essere fermo, la società sta pensando seriamente di provare a piazzare quello che, al momento, è un vero e proprio esubero che non sembra rientrare più nei piani della squadra allenata da Marco Baroni.

Stiamo parlando di Gunter, difensore centrale classe 1994 rientrato in estate dal prestito alla Sampdoria che ha deciso di non riscattarlo. Sul finire della finestra estiva il ragazzo sembrava davvero ad un passo dal CSKA Mosca, salvo poi far saltare tutto l’affare sul più bello rifiutando la destinazione. Per questo motivo il ragazzo si è ritrovato nuovamente in Serie A, ma per lui non sembra esserci più spazio.

A gennaio potrebbe essere il colpo low cost per un club di Serie A che sta cercando di puntellare il reparto arretrato: l’ex Genoa, infatti, potrebbe rappresentare potenzialmente l’occasione perfetta.

Calciomercato Verona, Gunter torna al Frosinone? Colpo low cost

Gunter piace al Frosinone, con il centrale tedesco dell’Hellas Verona che potrebbe essere il colpo low cost degli uomini di Di Francesco, il quale potrebbe così avere un’alternativa in più a disposizione, in virtù anche del fatto che Marchizza ne avrà per parecchi mesi a causa del suo infortunio con annessa operazione.

Per questo motivo il suo profilo è uno di quelli attenzionati con maggior interesse, ma non è l’unico: anche Kevin Bonifazi del Bologna è un profilo che piace parecchio ai laziali, con il ragazzo che tra la fila dei felsinei quest’anno, complice qualche acciacco di troppo, è finito ai margini delle rotazioni di Thiago Motta.

Anche lui potrebbe rappresentare un colpo low cost interessante per puntellare il reparto arretrato: a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria per ripartire.