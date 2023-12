Colpo di scena nello spogliatoio: UFFICIALE la rescissione del senatore

Il club ha annunciato ufficialmente il divorzio con il leader dello spogliatoio che spiegherà nei prossimi giorni la scelta

Con una nota ufficiale diffusa dal club spagnolo sui propri canali, è stato annunciato l’addio improvviso di uno dei calciatori più importanti all’interno dello spogliatoio. Una notizia che arriva nel bel mezzo della stagione, che verrà motivata nel dettaglio nei prossimi giorni in una conferenza stampa.

Dopo una lunghissima militanza a più riprese, lascia infatti il Las Palmas Jonathan Viera. Vera e propria bandiera del club di Gran Canaria, il fantasista spagnolo lascia per la quarta e probabilmente ultima volta in carriera la società che lo ha cresciuto e riaccolto per ben tre occasioni negli ultimi anni. Una lunga storia d’amore chiusa ufficialmente questa mattina con un comunicato del club, in una stagione che lo stava vedendo sempre più ai margini del progetto tecnico.

Dopo essere stato protagonista nella prima parte con nove presenze – di cui sette da titolare – e due reti, l’ormai ex capitano era finito fuori dalle ultime sette convocazioni in campionato. Questo il saluto del club nei suoi confronti: “Jonathan Viera chiude la sua tappa all’Unión Deportiva Las Palmas. Il calciatore si è congedato quest’oggi dai suoi compagni e dallo staff tecnico prima dell’inizio della sessione di allenamento che si è tenuta preso l’Estadio Gran Canaria, in preparazione alla partita di domenica contro il Cadiz”.

Calciomercato, ufficiale la rescissione del contratto di Jonathan Viera con il Las Palmas

Jonathan Viera, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, spiegherà pubblicamente le ragioni che hanno portato a questo epilogo nei prossimi giorni.

A svelarlo è stato lo stesso club: “Con 26 partite disputate e 75 gol vestendo la maglia dell’UD Las Palmas, Jonathan Viera mette fine alla sua esperienza in ‘amarillo’. Martedì 19 dicembre si presenterà davanti ai giornalisti in conferenza stampa, per spiegare le ragioni del suo addio dalla squadra”.

Infine, il Las Palmas ha chiuso ringraziando “Jonathan Viera per la sua professionalità e per l’impegno in difesa dei colori della società”, augurandogli “buona fortuna, sia nei futuri progetti sportivi che personali”.