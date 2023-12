Inter, bocciato dopo il flop Champions: cessione imminente

Il calciatore ha sprecato un’ottima possibilità nel match pareggiato ieri sera a San Siro contro la Real Sociedad

A causa del pareggio incassato ieri sera davanti ai propri tifosi a San Siro contro la Real Sociedad, l’Inter si è dovuta accontentare del secondo posto del girone. Un risultato senz’altro deludente che mette i nerazzurri in una posizione sicuramente scomoda in vista del sorteggio di lunedì 18 dicembre degli ottavi di finale di Champions League.

Il rischio per l’Inter di Simone Inzaghi è infatti quello di poter incontrare subito nel corso della prossima fase big dal valore assoluto del calibro do Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Arsenal e non solo. Insomma, un vero peccato considerando che ai nerazzurri sarebbe bastato vincere ieri sera contro gli spagnoli oppure nel penultimo turno contro il Benfica, due match in cui il tecnico nerazzurro ha deciso di utilizzare il turnover per far rifiatare i suoi titolarissimi a qualificazione già ottenuta.

Tra i calciatori scesi in campo ieri sera, però, c’è chi ha deluso le aspettative nutrite dall’allenatore. Su tutti Alexis Sanchez, reduce da una prestazione deludente contro la Real Sociedad fino al momento del cambio con Lautaro Martinez. Il centravanti cileno, a segno su rigore contro il Benfica nell’altro pareggio di Lisbona, ieri sera non è praticamente mai entrato in partita al fianco di un ispirato Marcus Thuram, sprecando una grande chance da titolare.

Calciomercato Inter, i tifosi bocciano Sanchez: cessione a gennaio

Nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it è stato chiesto ai nostri utenti di scegliere un interista tra quelli scesi in campo ieri sera da sacrificare in vista del mercato di gennaio.

A raccogliere la percentuale più alta di voti su Twitter con il 36,8% è stato proprio Alexis Sanchez. Il ritorno del centravanti nell’ultima estate, dopo la stagione trascorsa al Marsiglia, non ha ancora convinto i tifosi nerazzurri già scettici nei mesi scorsi. Alle spalle del cileno, invece, un altro acquisto dell’ultima sessione come Juan Cuadrado al 23,7%, davanti al giovane Asllani con il 21,1% e Marko Arnautovic ultimo al 18,4%.