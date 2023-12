Infortunio al ginocchio, fuori fino a marzo: cambia il mercato dell’Inter

Il lungo infortunio cambia tutto sul mercato: un titolarissimo dell’Inter subito in Premier League. Tutti i dettagli

È arrivato un altro pesante infortunio per la big. Un titolare sarà infatti costretto ai box per almeno tre mesi.

Si tratta di Reece James, nuovamente KO in casa Chelsea. Il terzino dei Blues, nel match perso dalla squadra di Pochettino nel weekend di Premier League, ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico. Nelle ultime ore è arrivato il verdetto degli esami, che hanno evidenziato un infortunio al tendine del ginocchio.

James ne avrà per almeno tre mesi e dovrebbe tornare in campo solo dopo metà marzo. Una pesantissima tegola per i Blues che non fa piacere all’Inter.

Calciomercato Inter, James KO: il Chelsea può tornare subito su Dumfries

Il lungo stop di James potrebbe costringere la dirigenza inglese a tornare sul mercato. In questo caso, in cima alla lista per la fascia destra c’è sempre Denzel Dumfries.

L’esterno olandese è da diverse sessioni di mercato nel mirino del club londinese. Dopo gli approcci della scorsa estate, i Blues potrebbero tornare all’assalto già a gennaio in seguito al lungo infortunio di James. La posizione dell’Inter, però, non è cambiata: serviranno almeno 35-40 milioni di euro per acquistare Dumfries.