Il Newcastle scippa ancora il Milan: l’attaccante si allontana dall’Italia

Le ultime sul possibile colpo in avanti dei rossoneri. La concorrenza per il giocatore è sempre più agguerrita

Sarà un mercato intenso quello che si appresta a vivere il Milan. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono alla ricerca dei giusti affari per rafforzare la squadra in ogni reparto.

La priorità è chiaramente legata alla difesa, vista l’emergenza data dagli infortuni di Kjaer, Thiaw, Kalulu e Pellegrino. Il Diavolo potrebbe così riaccogliere Gabbia fin da subito e prendere un centrale in Premier League in prestito con diritto di riscatto. In attesa di capire, poi, se il Betis darà il via libera per Juan Miranda, con il quale i rossoneri hanno già raggiunto un accordo, si proverà a mettere le mani su un attaccante, ma solo alle giuste condizioni.

Il nome in cima alla lista resta quello di Jonathan David, ma è difficile che il Lille lo lasci andare già a gennaio. Piace tantissimo anche Serhou Guirassy, ma la concorrenza è di quelle importanti. Arrivano, infatti, conferme in merito dalla Germania.

Milan, concorrenza per Guirassy: il punto della situazione

L’attaccante dello Stoccarda, che il prossimo 12 marzo compirà 28 anni sta vivendo una stagione fantastica, tanto da segnare 18 gol in 14 partite disputate.

Numeri che chiaramente non stanno passando inosservati. Il Milan ha avuto dei contatti diretti con il calciatore, che al momento però non appare molto propenso a lasciare la Bundesliga a gennaio.

La clausola da circa 17,5 milioni di euro, però, fa gola al Milan, così come ad altre squadre. E’ la Bild, che riporta l’interesse da parte del Newcastle, ma anche quello del Borussia Dortmund. Nei giorni scorsi, inoltre, Serhou Guirassy è stato accostato al Manchester United. Sono soprattutto le inglesi il vero grande ostacolo, essendo capaci di fare saltare il banco con offerte irrinunciabili.