Eliminazione ed esonero, mercato ribaltato: salta tutto

L’eliminazione dalla Champions League può portare all’esonero con il cambio in panchina che stravolge il mercato: salta tutto

Fuori dalla Champions, fuori anche dall’Europa League. Un fallimento totale la campagna europea del Manchester United. La sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco ha fatto sfumare il primo grande obiettivo stagionale di ten Hag.

I Red Devils hanno chiuso ieri sera la campagna europea per la stagione in corso e devono rimandare qualsiasi ambizione al prossimo anno. Una situazione che, visto anche il percorso fatto fin qui in campionato, mette a serissimo rischio la panchina di ten Hag. A Manchester tutto (o quasi) è fermo in attesa che venga ratificato l’ingresso in società di Ratcliffe e potrebbe essere proprio uno dei nuovi proprietari a spingere per l’addio dell’allenatore olandese.

Un esonero che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e che avrebbe l’effetto di stravolgere anche i piani di mercato dello United. Una società che ha diversi calciatori in esubero e molti di questi hanno ammiratori in Serie A.

Calciomercato, l’esonero di ten Hag blocca i piani dello United

Dovesse essere esonerato ten Hag, infatti, è molto probabile che il nuovo allenatore provi a recuperare chi finora è stato messo ai margini del progetto.

Facile pensare a Jadon Sancho che, dopo la rottura con ten Hag, è stato costretto ad allenarsi con le giovanili e non ha partecipato alle attività della prima squadra. Un nuovo allenatore potrebbe provare a recuperare l’ex Borussia Dortmund, accostato nelle scorse settimane anche alla Juventus.

Bianconeri che stanno monitorando, come le altre big italiane, anche la situazione di Martial che ha il contratto in scadenza a fine stagione. La società non sembra orientata a sfruttare l’opzione di rinnovo, ma tutto potrebbe essere rimesso in discussione con un nuovo allenatore che vorrà provare a valutare anche il 28enne francese.

Tutto quindi da decidere in uscita, ma anche in entrata con rinforzi importanti che potrebbero essere promessi ad un nuovo tecnico di spessore (si fa il nome di Zidane ad esempio), andando ad impattare anche sul mercato di Serie A.