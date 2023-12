Disordini e tensione a Newcastle: ecco cosa è successo

Nella città inglese sono arrivati circa 1.500 tifosi del Milan, stasera obbligato a vincere sperando che il PSG non esca coi tre punti dalla gara col Borussia Dortmund

Tensione a Newcastle, dove stasera il Milan sfiderà i padroni di casa nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions. I rossoneri sono appesi a un filo: per qualificarsi agli ottavi devono battere i ‘Magpies’ e sperare che il PSG non esca coi tre punti dalla trasferta di Dortmund contro il Borussia, già con il pass per la fase ad eliminazione diretta.

A meno di due ore dalla sfida del ‘St James’ Park’, si è registrata un po’ di agitazione nella città inglese, dove sono arrivati circa 1.500 tifosi milanisti.

Niente di eclatante, le ultime proprio da Newcastle parlano di gestione non idilliaca del corteo degli ultrà del Milan da parte della polizia locale. Ciò ha generato della tensione, che però è stata subito placata – senza alcuna conseguenza – dalle stesse forze dell’ordine.