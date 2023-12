Calciatore messo fuori rosa, la Pimenta attacca: “Siamo scioccati”

Momento piuttosto negativo per un club europeo che ha escluso cinque calciatori. Pronta è arrivata la reazione di Rafaela Pimenta

In Turchia le acque sono piuttosto agitate dopo gli eventi dell’ultimo weekend di gare. Nei giorni scorsi si è registrato un episodio di grave violenza che ha portato alla sospensione dei campionati.

Una situazione molto calda che mal si sposa con l’idea di sport. Al netto della vicenda di cronaca, c’è un club in particolare che non sta vivendo un momento molto positivo. Si tratta del Besiktas, lontanissimo dalle posizioni di vertice e reduce da un brutto ko in casa nel derby contro i rivali del Fenerbahce per 3-1. Un disastro dietro l’altro per i bianconeri turchi che nel momento di alta tensione hanno anche diramato un comunicato ufficiale che porta all’esclusione dalla rosa ben cinque calciatori della prima squadra.

Dalla nota emerge: “5 giocatori della prima squadra sono stati esclusi dalla rosa. Il Coordinatore Generale delle nostre squadre di calcio Samet Aybaba ha annunciato che Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal e Jean Onana sono stati esclusi dalla squadra a causa delle loro scarse prestazioni e dell’incompatibilità all’interno della squadra. Il nostro lavoro sulla nuova struttura della rosa prosegue”.

Bailly messo fuori rosa, Rafaela Pimenta va all’attacco

Il polverone mediatico di casa Besiktas ha quindi coinvolto ben cinque nomi importanti, tra i quali spicca anche Eric Bailly, difensore centrale ivoriano in passato accostato anche ad alcune big di Serie A.

Il coinvolgimento dell’ex difensore del Manchester United ha però sorpreso soprattutto la sua rappresentate, Rafaela Pimenta, che intercettata da ‘FootMercato’ ha evidenziato: “Siamo scioccati e ci ha colto di sorpresa. Prepariamo la nostra reazione poiché sappiamo che Eric non ha fatto nulla di male. I diritti del giocatore vengono violati e faremo in modo che siano tutelati”.

Una reazione forte e decisa quella della Pimenta, che non le manda di certo a dire e si prepara a fare ancora una volta gli interessi dello stesso Bailly che col Besiktas finora ha messo insieme solamente 8 presenze totali tra coppa e campionato.