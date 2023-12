Allegri torna alla carica: stavolta il giocatore accetta la Juve

La Juventus lavora sul centrocampo del futuro. Un nome in particolare potrebbe tornare in auge per il prossimo futuro

Il cammino della Juventus in campionato è fin qui estremamente positivo con i bianconeri che restano agganciati alla scia dell’Inter che comanda la classifica. Un cambio di rotta importante per la truppa di Allegri, che rispetto allo scorso anno offre molte più garanzie soprattutto dal punto di vista della solidità difensiva.

L’obiettivo prossimo della Juventus è quindi quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio del nuovo anno, quando poi la squadra potrà essere puntellata dove serve in sede di calciomercato. Il riferimento è soprattutto al centrocampo, che numericamente risente delle assenze forzate per squalifica di Pogba e Fagioli.

Da tempo quindi i bianconeri vanno a caccia di almeno un nuovo elemento in quella zona del campo. Tra i grandi obiettivi resta Kalvin Phillips, per il quale nelle scorse settimane, su Calciomercato.it, vi abbiamo svelato di incontri. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione l’inglese considera prioritaria la Juventus come ipotesi per gennaio, con Allegri che lo lancerebbe anche subito da titolare. Serve però trovare la quadra, mentre dalla Spagna rilanciano un altro vecchio pallino a tinte bianconere.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Hojbjerg: la situazione

In casa Juventus andrà valutata di nuovo anche la situazione di Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham complicato dall’infortunio di Bentancur.

Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ la società bianconera tornerebbe alla carica per il mediano degli Spurs, che piace da tempo anche all’Atletico Madrid. Dopo il tentativo fallito di partire nel mercato estivo, con gli spagnoli come destinazione preferita, il giocatore danese ha riconsiderato il suo futuro e viste le difficoltà con l’Atletico guarda proprio all’Italia per continuare la sua carriera.

Per la Juventus inevitabilmente la formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto. La fonte iberica sottolinea come al momento il giocatore e il suo entourage siano convinti che tra i due club sono già in corso trattative, con Simeone che potrebbe restare a bocca asciutta a favore di Allegri.