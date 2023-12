Zielinski-Inter, affare gratis in diretta: “In dirittura d’arrivo”

Il centrocampista polacco andrà in scadenza di contratto con il Napoli al termine della stagione

Saranno mesi bollenti da qui in avanti per Piotr Zielinski, giunto all’ultimo anno di contratto con il Napoli. Come raccontato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, nonostante la volontà di andare avanti con gli azzurri, l’intesa per il rinnovo con De Laurentiis sembra essere ancora lontana.

In questo scenario ecco che si è inserita l’Inter, sulla tracce del centrocampista polacco per il grande colpo a costo zero dell’estate 2024. Una manovra che, come spiegato dal giornalista Fabio Santini in diretta su TV Play, potrebbe essere dettata da una cessione importante dei nerazzurri in mezzo al campo.

Questo l’avviso sul possibile sacrificio del club interista: “Frattesi è stato preso perché Barella è nel novero dei calciatori che nel giugno 2024 potrebbero uscire. Il Real Madrid è pronto a proporre un assegno da 80 milioni di euro. Laddove si concretizzasse questa cifra, l’Inter può cedere”.

Fuori Barella – dunque – e dentro Zieliniski che secondo Santini avrebbe già un accordo con l’Inter: “Zielinski l’Inter l’ha già preso, ha detto di no ad un’offerta milionaria dell’Arabia Saudita. Ha detto di no ai continui richiami di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento del contratto. Ha detto di sì all’Inter, 2+2 anni, i primi due a 3,5 milioni più bonus, gli ultimi due da definire. Calciatore in dirittura d’arrivo ad Appiano Gentile a fine campionato”.

Calciomercato Inter, la Juve dice addio a Zielinski: “Lavora su altro”

Per quanto riguarda l’altra grande competitor per la prossima estate su Zielinski, la Juventus, secondo il giornalista avrebbe già dirottato i propri interessi su un altro profilo a centrocampo.

Questo l’annuncio di Santini: “Juve-Zielinski? Molto difficile, sta lavorando tantissimo e sta cercando due profili importantissimi per il centrocampo, uno di questi è Koopmeiners. Punta a fare 30-35 milioni dalle cessioni di Iling e Yildiz, altri 10 e arriva a Koopmeiners. Va anche su Berardi, non ha mai lasciato cadere la pista. Poi vorrebbe far cedere Soulé al Newcastle o al Crystal Palace, offerta tra i 20/25 milioni”.