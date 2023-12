Stop UFFICIALE per Lukaku: la decisione del Giudice Sportivo

Ecco la decisione del Giudice Sportivo in merito al fallo del belga ai danni di Kouame. Non giocherà il match ad alta quota

C’era attesa per conoscere il verdetto del Giudice Sportivo, in merito all’espulsione di Romelu Lukaku.

In casa Roma si temeva uno stop lungo, ma Gerardo Mastrandrea non ha valutato il fallo del belga come condotta violenta, ma solo come un fallo grave di gioco. L’ex Inter così sarà fermato per una sola giornata e salterà la delicatissima trasferta di Bologna. Un match ad alta quota che Mourinho rischia di giocare anche senza Dybala.

Serie A, stop anche per Calabria: tutti gli squalificati

Romelu Lukaku della Roma non sarà l’unico calciatore a saltare il prossimo turno di Serie A, il sedicesimo

Fermati per una giornata, inoltre, Davide Calabria (Milan), Ondrej Duda (Hellas Verona), Ruan Tressoldi (Sassuolo) e Nicola Zalewski(Roma), per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Stop per un turno, infine, per Ferreira dell’Udinese e Gonzalez del Lecce, entrambi avendo ricevuto il quinto cartellino giallo