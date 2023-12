Simeone in Serie A: l’annuncio non lascia dubbi

Diego Simeone e il ritorno in Serie A, una ipotesi che si fa concreta: lo stesso tecnico argentino lo ammette con le sue dichiarazioni

La sua panchina è senza dubbio la più longeva ad alti livelli in questi anni, un rapporto quasi simbiotico tra Diego Simeone e l’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’, dopo essere stato un giocatore dei ‘Colchoneros’ ad alti livelli, da tecnico è riuscito a fare altrettanto, anzi anche meglio.

Tra qualche settimana, saranno esattamente 12 anni che Simeone guida l’Atletico. Avendo vinto praticamente tutto in questi anni, in patria e in Europa, non essendo riuscito a vincere soltanto la Champions League, persa per due volte nel derby contro il Real Madrid. In campionato, a parte il primo anno da subentrato, è sempre salito sul podio e per due volte ha spezzato il dominio di Real e Barcellona. Anche quest’anno, è in linea con il solito andamento, ma il suo nome torna ogni tanto nei rumours di mercato legati al campionato italiano, dove la suggestione di vederlo prima o poi in panchina rimane forte.

Simeone e il futuro in Serie A, il ‘Cholo’ parla chiaro

Al momento, il suo contratto con l’Atletico è in vigore fino al 2027, ma come sempre nel calcio le cose possono cambiare repentinamente. Ancora una volta, Simeone è stato interpellato sul tema e ai microfoni di ‘Sky Sport’, alla vigilia del match contro la Lazio valida per il primato nel girone di Champions League, ha rilasciato un annuncio di quelli che fanno sognare.

“L’Italia mi piace tanto – ha spiegato – Un giorno sicuramente ci andrò, sarà una possibilità che arriverà di sicuro”. Impossibile non pensare all’Inter, un’altra delle maglie del suo cuore, nel momento in cui il ciclo di Simone Inzaghi dovesse interrompersi.