Regalo a gennaio per Inzaghi: via da Manchester a prezzo di saldo

Inter, il club ha un piano per fare un regalo a gennaio ad Inzaghi: si guarda a Manchester, con il giocatore via a prezzo di saldo

Il Manchester United lo aveva pagato 50 milioni di euro, escludendo i bonus, nell’estate 2015. Ora Anthony Martial è pronto a lasciare i Red Devils a zero a fine stagione oppure a partire per una cifra decisamente più modica a gennaio.

Come infatti sottolinea ‘The Athletic’, il giocatore francese non continuerà la propria avventura a Manchester. Martial è sotto contratto sino a giugno 2024 e il club inglese ha un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Opzione che però, riferiscono da Oltremanica, il club non è intenzionato ad esercitare. Ecco quindi che le alternative, a questo punto, restano due: cessione a gennaio oppure addio a zero a fine stagione.

Inter, occasione Martial: è in uscita dal Manchester United

Una scelta motivata dal fatto che Martial, nel corso di questa stagione, ha fino ad ora collezionato 19 presenze complessive tra campionato e coppe, ma con soli 629 minuti giocati e due gol siglati. Per ten Hag non rappresenta certo una prima scelta.

Numeri che, evidentemente, non stanno convincendo la dirigenza dello United a puntare ancora su di lui. Ecco quindi che i tabloid inglesi sottolineano come Martial lascerà certamente il club, resta solo da capire se a gennaio o il prossimo giugno. L’arrivo di Hojlund ha limitato notevolmente il minutaggio di Martial e anche il francese potrebbe chiedere di cambiare aria prima della fine della stagione. E il ‘Sun’ sottolinea come una delle squadre più interessate al transalpino sia l’Inter. I nerazzurri potrebbero approfittare della condizione a parametro zero e tentare un affondo in estate.

Forse più complicato in inverno, per via della situazione finanziaria, anche se Sanchez e Arnautovic non stanno dando grandi garanzie come ricambi di Thuram e Lautaro Martinez. Ecco quindi che l’ipotesi Martial, che ringiovanirebbe il reparto offensivo e rappresenterebbe una validissima alternativa ai titolari, può ingolosire e non poco il club meneghino, che potrebbe regalare ad Inzaghi un nuovo innesto. Tutto questo anche in ottica di quello che sarà il proseguimento della stagione, con una fase finale della Champions League da giocare e le gare che diventeranno, di conseguenza, sempre più pesanti e importanti.