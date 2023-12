Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 12 dicembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 12 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Ibra missione Milan”. È ritornato Zlatan, il salva Diavolo. Beati i primi: vai Inzaghi, se vinci ottavi più morbidi. Osimhen, notte da Re. Il jolly Cambiaso: la sorpresa della Juve. Super Pavoletti, che rovesciata: il Cagliari risale.

Così apre il Corriere dello Sport: “‘A nuttata”. Champions, Mazzarri a caccia degli ottavi. Assalto Napoli con Osimhen Pallone d’Oro africano. Dybala-Lukaku, pronti per Kvara. È tornato Ibra il salva-Milan. Natale di fuoco per l’Europa.

L’apertura di Tuttosport: “IbraCadabra”. Zlatan torna come super consulente: servono le sue magie per rialzare il Milan in crisi. Juve, Manna dal mercato. Il Ds bianconero ribadisce la possibilità di rinforzi a gennaio. Napoli al bivio e Osimhen va in Marocco… Toh, c’è un Caceres per gol Toro.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 12 dicembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 12 dicembre 2023.

Intervista su Marca di Bonucci: “Bellingham es un extraterrestre”, le parole dell’ex difensore della Juventus in vista della sfida di Champions League tra Union Berlin e Real Madrid. “Un Barça fragil”, scrive invece il Mundo Deportivo dopo il KO dell’undici di Xavi in campionato con il Girona capolista.