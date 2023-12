Penalizzazione e classifica stravolta: perso il primo posto

Il Tribunale federale ha inflitto due punti di penalizzazione, classifica cambiata e primo posto perso. Il comunicato: “Sanzione spropositata”

Negli ultimi anni il calcio in Italia si sta abituando a vedere le classifiche costellate di asterischi per le penalizzazioni inflitte. L’anno scorso in è successo in Serie A, con la Juventus protagonista, ma anche nei campionati minori non è più una novità.

In Eccellenza, il Tribunale federale territoriale ha inflitto due punti di penalizzazione al Manduria a causa del deferimento del presidente Giuseppe Vinci, inibito per otto mesi. Il Manduria occupava il primo posto della classifica con 35 punti, mentre ora scala al secondo posto dietro all’Ugento (anche se entrambi i club sono a 33 punti).

Il club neroverde ha pubblicato un comunicato ufficiale in risposta della penalizzazione inflitta: “L’UG Manduria Sport ritiene profondamente ingiusta la decisione emessa in data odierna dal Tribunale Federale della LND Puglia e si riserva di impugnarla in tutte le sede di giustizia”.